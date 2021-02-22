Гайана стала 33-м государством, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/70c7b414-75ce-11eb-9206-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована ещё в одном государстве. Применение препарата одобрено в Гайане.

О регистрации сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Таким образом, Гайана стала 33-м государством, где для вакцинации населения от коронавируса будет применяться «Спутник V».

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Кооперативной Республики Гайана, — говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 23 февраля, стало известно о регистрации препарата в Киргизии. Также препарат разрешён к использованию в России, Белоруссии, Алжире, Аргентине, Армении, Боливии, Сербии, Венесуэле, Парагвае, Палестине, Венгрии, Туркмении, Иране, ОАЭ, Республике Гвинея, Турции, Никарагуа, Мексике, Республике Сербской, Мьянме, Ливане, Монголии, Пакистане, Черногории, Бахрейне, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане, Казахстане, Сан-Марино, Гане и Габоне.

Как писал NEWS.ru, глава итальянской ассоциации «Русское сердце» Марко Мости призвал власти страны закупить российский препарат «Спутник V» для вакцинации от COVID-19. Он отметил, что вакцина считается безопасной и уже применяется во многих странах мира.

По мнению Мости, потребность в российской вакцине обусловлена тем, что различные варианты коронавируса создают нагрузку на систему здравоохранения Италии, которая страдает, помимо всего прочего, от нехватки вакцин.