Fox News: Байден разрушил всё, чего добился его предшественник

Президент Соединённых штатов Джо Байден уничтожил всё, что строил его предшественник Дональд Трамп. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Стив Хилтон, слова которого приводит РИА Новости. В своём эфире он отметил, что нынешний президент терпит один провал за другим, что делает его рекордсменом по количеству ущерба стране в первый год правления за всю историю США.

Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их, — отметил Хилтон, напомнив о потере прогресса в отношениях с Индией, Саудовской Аравией, Северной Кореей и рядом других стран.

По мнению Хилтона, к неудачам Байдена можно отнести прекращение строительства нефтепровода Keystone XL, бегство войск из Афганистана, разрушение дипломатических отношений со многими странами, а также провоцирование России. При этом главным фиаско для США телеведущий назвал «благодарность Ирану за продвижение их ядерных амбиций».

Ранее американский генерал Дэвид Петрэус в интервью телеканалу ABC News негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, а также предсказал Соединённым Штатам трудности из-за несдержанности их главы Белого дома. По мнению бывшего главы ЦРУ, Байден действительно явно говорил «на эмоциях».