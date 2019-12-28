Фотограф сервиса Shutterstock Тим Рук выбрал любимые снимки королевской семьи Великобритании, сделанные им в 2019 году.
Рук является одним из официальных фотографов семьи. В его топ-3 попали изображения королевы Елизаветы II, Меган Маркл и принца Уильяма с супругой Кейт Миддлтон, пишет Cosmopolitan.
Я сделал это фото принцессы Меган 1 октября, в предпоследний день недавней южноафриканской поездки с принцем Гарри. Это фото является одним из моих любимых из-за освещения. Вы могли бы подумать, что это эффект, но на этом кадре естественный свет, что приводит к действительно привлекательному изображению. Мне также нравится, что она сама смотрит прямо в камеру, — объяснил репортёр.
Другая любимая фотография Рука была сделана у мечети во время визита герцога и герцогини Кембриджских в Пакистан. Фотограф также выделил снимок королевы Елизаветы II, на котором она улыбается. Фото было сделано в марте во время визита британского монарха в Музей науки в Лондоне.
Довольно легко сделать фотографию королевы, выглядящей серьёзно, поэтому я всегда рад запечатлеть её улыбающуюся! — рассказал Рук.