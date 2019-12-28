https://static.news.ru/photo/e3c9f028-2ad7-11ea-b491-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фотограф сервиса Shutterstock Тим Рук выбрал любимые снимки королевской семьи Великобритании, сделанные им в 2019 году.

Рук является одним из официальных фотографов семьи. В его топ-3 попали изображения королевы Елизаветы II, Меган Маркл и принца Уильяма с супругой Кейт Миддлтон, пишет Cosmopolitan.

Я сделал это фото принцессы Меган 1 октября, в предпоследний день недавней южноафриканской поездки с принцем Гарри. Это фото является одним из моих любимых из-за освещения. Вы могли бы подумать, что это эффект, но на этом кадре естественный свет, что приводит к действительно привлекательному изображению. Мне также нравится, что она сама смотрит прямо в камеру, — объяснил репортёр.

A royal photographer reveals his favourite royal pictures from the year https://t.co/Q4KZPMxbDn — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) December 27, 2019

Другая любимая фотография Рука была сделана у мечети во время визита герцога и герцогини Кембриджских в Пакистан. Фотограф также выделил снимок королевы Елизаветы II, на котором она улыбается. Фото было сделано в марте во время визита британского монарха в Музей науки в Лондоне.

Довольно легко сделать фотографию королевы, выглядящей серьёзно, поэтому я всегда рад запечатлеть её улыбающуюся! — рассказал Рук.

Как писал NEWS.ru, в рождественской речи Елизавета II назвала уходящий 2019 год «ухабистым».