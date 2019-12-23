Королева Великобритании Елизавета II назвала непростым уходящий 2019 год.

Путь, конечно, не всегда гладкий, и иногда в этом году он мог показаться довольно тернистым, но маленькие шаги могут изменить мир к лучшему, — приводит France Presse слова из рождественской речи британского монарха.

Королева выразила уверенность в том, что небольшие уступки способны уменьшить глубинные расхождения во мнениях и преодолеть давние разногласия. 

Обращение Елизаветы II к нации было записано в Виндзорском замке. Его покажут днём 25 декабря.

СМИ полагают, что под «тернистым путём» монарх подразумевает не только разногласия сторонников и противников выхода Соединённого Королевства из Европейского союза, но и проблемы, с которыми столкнулась её семья. В частности, в январе 2019 года супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп попал в аварию. В результате столкновения его Range Rover перевернулся, второй автомобиль, участвовавший в ДТП, вылетел с дороги. После «тщательных раздумий» над аварией мужчина решил добровольно отказаться от своих водительских прав. В декабре ему пришлось лечь в госпиталь в Лондоне для прохождения обследования.

В центре внимания прессы в этом году также были разногласия между внуками королевы, принцами Гарри и Уильямом, а также скандал вокруг общения её сына принца Эндрю с финансистом из США Джеффри Эпштейном. 20 ноября на фоне истории с миллиардером принц Эндрю решил временно отказаться от исполнения королевских обязанностей. Он заявил о готовности оказать заинтересованным правоохранительным органам помощь в любых касающихся американца расследованиях, писал NEWS.ru.

 

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