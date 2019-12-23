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Королева Великобритании Елизавета II назвала непростым уходящий 2019 год.

Путь, конечно, не всегда гладкий, и иногда в этом году он мог показаться довольно тернистым, но маленькие шаги могут изменить мир к лучшему, — приводит France Presse слова из рождественской речи британского монарха.

Merry Christmas!

This year The Queen's Speech was filmed in the Green Drawing Room at Windsor Castle. It will be broadcast on Christmas Day at 3pm GMT.

This year marked the 75th Anniversary of D-Day & in the speech Her Majesty will reflect on the commemorations.

(1/3) pic.twitter.com/Mcw1k6LU5I — The Royal Family (@RoyalFamily) December 24, 2019

Королева выразила уверенность в том, что небольшие уступки способны уменьшить глубинные расхождения во мнениях и преодолеть давние разногласия.

Обращение Елизаветы II к нации было записано в Виндзорском замке. Его покажут днём 25 декабря.

СМИ полагают, что под «тернистым путём» монарх подразумевает не только разногласия сторонников и противников выхода Соединённого Королевства из Европейского союза, но и проблемы, с которыми столкнулась её семья. В частности, в январе 2019 года супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп попал в аварию. В результате столкновения его Range Rover перевернулся, второй автомобиль, участвовавший в ДТП, вылетел с дороги. После «тщательных раздумий» над аварией мужчина решил добровольно отказаться от своих водительских прав. В декабре ему пришлось лечь в госпиталь в Лондоне для прохождения обследования.

В центре внимания прессы в этом году также были разногласия между внуками королевы, принцами Гарри и Уильямом, а также скандал вокруг общения её сына принца Эндрю с финансистом из США Джеффри Эпштейном. 20 ноября на фоне истории с миллиардером принц Эндрю решил временно отказаться от исполнения королевских обязанностей. Он заявил о готовности оказать заинтересованным правоохранительным органам помощь в любых касающихся американца расследованиях, писал NEWS.ru.