Физик заявил о планах Японии по заражению Тихого океана радиоактивной водой Физик Ожаровский: сброс воды с японской АЭС приведет к развитию онкологии

Фото: Lars Nicolaysen/dpa/Global Look Press

Резервуары, в которых хранится облученная вода от непрерывного охлаждения поврежденных реакторов Фукусимы

Инженер-физик, член российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский рассказал NEWS.ru, что сброс воды с японской АЭС «Фукусима-1» приведет к развитию онкологии у тех, кто как-либо связан с Тихим океаном. По его словам, это связано с тем, что страна очистила воду от большинства радионуклидов, однако часть из них все же осталась.

Хорошо, что они хранили эту воду достаточно долго, и часть основных радионуклидов уже распалась. По официальным заявлениям Японии, эта вода соответствует стандартам питьевой воды, однако я не видел ни одного подтверждения или информации о том, что тот, кто это заявил, спикер МАГАТЭ, например, сам использовал эту воду. Правда в том, что Тихий океан огромен и в итоге концентрации будут небольшие, — сказал физик.

При этом Ожаровский подчеркнул, что ситуация может стать ужасным прецедентом, после которого любая промышленная компания — атомная и химическая — сможет поступать так же. Кроме того, физик предупредил о риске внутреннего облучения.

Также стоит отметить, что есть риск внутреннего облучения. Тритий — радионуклид может попадать в различные морепродукты, продукты питания, которые потом будет употреблять человек. В таком случае внутреннее облучение опаснее, чем внешнее, так как это может привести к развитию онкологии, — объяснил Ожаровский.

Ранее замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун вызвал японского посла в Пекине Хидэо Таруми из-за решения правительства Японии сбросить воду, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1». Процедура назначена на 24 августа.