Финляндия закроет свои границы для 10 стран

https://static.news.ru/photo/9a59a35a-e1e5-11ea-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: hwo/Global Look Press

Власти Финляндии приняли решение с понедельника, 24 августа, снова закрыть границы с десятью странами в связи с ситуацией с коронавирусом.

По мнению правительства страны, основным критерием для открытия границ является уровень заболеваемости, не превышающий восьми на 100 тысяч человек за последние 14 дней. Рекомендованный на уровне ЕС данный показатель равен 16.

Отмечается, что внутренний пограничный контроль будет восстановлен для движения между Финляндией и Грецией, Исландией, Германией, Норвегией, Мальтой, Данией, Ирландией, Сан-Марино, Кипром и Японией.

Как ранее писал NEWS.ru, туристическое управление Таиланда (ТАТ) заявило, что границы государства могут оставить закрытыми для путешественников вплоть до 2021 года, так как руководство королевства опасается новой волны пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в результате завоза болезни из-за рубежа.