Фигурант дела о заговоре в Белоруссии признал контакты со спецслужбами США

https://static.news.ru/photo/057ec456-17c7-11ea-a05f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CIA/Global Look Press

Обвиняемый в подготовке государственного переворота в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович признался в контактах со спецслужбами США. Об этом рассказывается в фильме «Убить президента», который был показан на белорусском телеканале ОНТ в среду, 28 апреля.

По словам Зенковича, в то время он работал помощником адвоката в Нью-Йорке. Мужчина контактировал с представителями ФБР и, предположительно, сотрудники спецслужб пришли к нему в офис.

Представились, по-моему, отдел по защите конституционного строя или что-то такое. Спросили, являюсь ли агентом КГБ. Я сказал, что не являюсь. После чего они спросили, не хочу ли я поработать на американское правительство, — рассказал в ходе допроса Зенкович.

Также в фильме сообщается о связи с делом о заговоре советника президента США Майкла Карпентера. Его называют специалистом по Белоруссии, Украине и России.

Я точно знаю, мне и Зенкович говорил о Майкле Карпентере. Это человек в Госдепартаменте, который курировал вопросы по Белоруссии, это единственная фамилия, которую я слышал. Я знаю, что у них были контакты с Госдепартаментом и поддержка на высоком уровне, — сообщил журналист Владимир Чуденцов, который ныне находится в колонии.

17 апреля оперативники ФСБ задержали гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они якобы планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 мая и консультировались для этого с представителями США и Польши.