ФБР «фактически похитило» в Нидерландах россиянина Дениса Дубникова

В Нидерландах американским ФБР был «фактически похищен» россиянин Денис Дубников. Об этом рассказал адвокат Аркадий Бух. По его словам, Дубникова американцы обвиняют в отмывании денег, сообщает РИА Новости.

Он задержан в Нидерландах по запросу США в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. По сути дела, это был захват, — рассказал Бух.

Он добавил, что в начале ноября Дубникову было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где был задержан. По его мнению, документы для задержания были, вероятно, подготовлены за время перёлета россиянина.

Ранее ФБР распространило ориентировку на гражданина России Евгения Полянина, которого подозревают в вымогательстве и отмывании денег. По информации сотрудников бюро, россиянин находится в Барнауле.

Предположительно, Полянин заведомо заражал компьютеры граждан США вредоносным программным обеспечением, которое блокировало доступ к личным данным пользователя. На экране жертв появлялось сообщение с требованием выплатить выкуп. В противном случае злоумышленник грозил опубликовать личные данные в Сети.