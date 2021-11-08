ФБР показало ориентировку на россиянина, подозреваемого в вымогательстве

Американское Федеральное бюро расследований распространило ориентировку на гражданина России Евгения Полянина, которого подозревают в вымогательстве и отмывании денег. По информации сотрудников бюро, россиянин находится в Барнауле.

Предположительно, Полянин заведомо заражал компьютеры граждан США вредоносным программным обеспечением, которое блокировало доступ к личным данным пользователя. На экране жертв появлялось сообщение с требованием выплатить выкуп. В противном случае злоумышленник грозил опубликовать личные данные в Сети.

По информации ФБР, Полянин якобы получил с жертв $13 миллионов. При этом отмечается, что Полянин действовал в составе группировки REvil. Общая сумма ущерба от киберпреступлений составляет $200 миллионов. В настоящее время американским властям удалось вернуть жертвам более $6 миллионов.

Ранее специалисты в области кибербезопасности зафиксировали хакерскую атаку на девять организаций в сферах обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования. Одна из пострадавших организаций располагается в США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные Palo Alto Networks.

Телеканал отмечает, что в настоящее время попытки неизвестных хакеров украсть важные данные у оборонных подрядчиков США изучаются специалистами совместно с Агентством национальной безопасности (АНБ).