Евросоюз призвал Белоруссию освободить всех политических активистов

https://static.news.ru/photo/5e232b26-cd14-11ea-87dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Брюсселе состоялась встреча чиновников Европейского союза и Белоруссии, на которой обсуждалась ситуация в области прав человека и демократии в республике накануне предстоящих президентских выборов 9 августа.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних связей. Делегацию ЕС возглавлял Люк Девинь, исполняющий обязанности директора по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии службы. Делегацию Белоруссии — заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Отмечается, что ЕС подтвердил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Минском основных свобод и произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса.

ЕС призвал Беларусь освободить всех задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование, — говорится в заявлении.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко. Вместе с тем было отказано в регистрации двум главным соперникам нынешнего президента — бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-банкиру Виктору Бабарико. Против последнего также возбуждено уголовное дело, силовики считают его организатором преступной схемы.

Помимо Лукашенко на выборы в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Как писал NEWS.ru, команда представителей оппозиционных штабов собирается призывать избирателей отдать свой голос на предстоящем голосовании, информировать людей о необходимости защищать свои голоса и призывать белорусов поддерживать инициативы о честных выборах. Кроме того, они будут требовать освобождения политических и экономических заключённых, а также предоставления им права на пересмотр дела в независимых и честных судах. Также политики хотят провести повторные выборы.