ЕС отомстит США за «Северный поток — 2»

Евросоюз задумался об ответных санкциях против США за их наступление на проект российского газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон не прекращает посылать европейским компаниям угрозы, но участников проекта это только раздражает. ЕС включил в план по развитию на 2020 год пункт о разработке механизма, позволяющего ему избежать экстерриториальных санкций. В Европе также могут наложить ограничительные меры на американский сжиженный газ, который и так перестал пользоваться популярностью на фоне пандемии.

На днях канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила, что санкции США против строителей «Северного потока — 2», неправомерны, и пообещала довести проект до завершения. Это заявление прозвучало после того, как американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон предложили наложить ограничения на немецкий порт Мукран, в котором швартуются корабли, участвующие в прокладке газопровода. В июле госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что у европейских инвесторов пока есть время на то, чтобы отказаться от проекта, но терпение США на исходе.

Это ясное предупреждение компаниям, помогающим или соучаствующим в российских проектах по распространению своего пагубного влияния, — пояснил Помпео. — Выходите сейчас или вы рискуете столкнуться с последствиями.

Тем не менее эти слова пока не заставили европейцев отказаться от своих планов. Напротив, они намерены ввести ответные санкции против США, если те воплотят свои угрозы в жизнь. Как пишет американское издание Politico, для ЕС это вопрос не только экономической выгоды, но и суверенитета. Санкции против европейских компаний от союзных США заходят за «красную черту» в отношениях.

Так не обращаются с союзниками и друзьями, — подчеркнул глава комитета по энергетике и экономическим отношениям Бундестага Клаус Эрнст. — Сегодня Евросоюзу необходимо продемонстрировать, что нас нельзя шантажировать. Если это не удастся сделать с помощью дипломатии, нужно ввести тарифы на сланцевый газ или даже запрет на импорт в качестве болезненных контрсанкций, раз уж американская газовая индустрия выступает локомотивом их санкционной политики.

ЕС не привыкать вводить ответные ограничительные меры против США. После того, как Дональд Трамп решил обложить всю сталь и алюминий ввозными тарифами по 25% и 10% соответственно, европейцы ответили аналогичными пошлинами на ряд американских товаров. В январе этого года Вашингтон расширил список, включив в него некоторые изделия из этих металлов. В ответ Брюссель в мае обложил тарифами ещё несколько статей американского экспорта. Правда, эффективность подобных мер вызывает вопросы. Так, под майские европейские пошлины попали американские зажигалки, пластиковые детали для мебели и игральные карты, которые из без того в подавляющем большинстве импортировались из азиатских стран.

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Но на этот раз речь может идти о более серьёзных санкциях, которые будут нацелены на сжиженный природный газ (СПГ) из США. Если Евросоюз воплотит в жизнь свои угрозы, это станет последним ударом для ряда американских нефтегазовых компаний, которые стали банкротиться на фоне резкого снижения цен на энергоносители. В конце июня агентство Reuters заметило, что европейские покупатели начали массово отказываться от ранее заключённых контрактов на поставки СПГ из Америки. Причина была в том, что цены на газ сильно упали, а хранилища почти заполнились, поэтому европейцам стало выгоднее разорвать контракт и заплатить неустойку, чем нести расходы по транспортировке топлива.

Евросоюз может пойти и более изощрённым путём, чем простой запрет на американский СПГ. В Брюсселе давно обсуждается возможность введения пошлины на выбросы парниковых газов в отношении средств транспортировки. Российский газ, попадающий в ЕС по трубопроводу, эта мера не затронет, но американский, транспортируемый на танкерах, определённо станет непозволительно дорог для европейских покупателей.

В рабочей программе Еврокомиссии на 2020-й также сказано, что в её планах на будущий год — разработка правового механизма, который «обеспечит Европе большую гибкость перед лицом экстерриториальных санкций других государств».

Эксперты Politico рассматривают ещё один вариант: устав от политизации рынка газа, европейские компании могут ускорить переход на водородное топливо. Оно не вредит экологии, и те, кто его использует, не рискуют быть зажатыми между интересами противоборствующих держав.