Европейские туристы назвали главные препятствия для поездок в Россию

https://static.news.ru/photo/dfb8accc-ed32-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитический центр НАФИ провёл опрос среди европейских туристов, которые назвали главные препятствия для поездок в Россию. По их мнению, всё дело в отсутствии информации и дороговизне.

За последние полгода 67% европейцев не встречали в СМИ информацию о туристских достопримечательностях России, — цитирует сообщение социологов «Интерфакс».

Исследователи отметили, что это приводит к падению интереса к стране как направлению для туристических маршрутов. Кроме того, 15% респондентов считают, что Россия находится слишком далеко. А внутри страны их отпугивают протяжённые маршруты и слабая развитость региональных авиаперевозок, что приводит к относительно высокой стоимости самих поездок.

Отмечается, что доля транспортных расходов у иностранных путешественников в РФ составляет 40% от бюджета поездки. При этом, например, в Германии туристы расходуют на транспорт 29% бюджета поездки, в США — 16%.

Лишь 9% назвали препятствием для поездки политическую ситуацию (9%) и ещё 5% — незнание русского языка.

Как писал NEWS.ru, мировая индустрия туризма может лишиться 120 млн рабочих мест из-за пандемии COVID-19, заявил в ходе видеообращения генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в период с января по май 2020 года количество международных турпоездок сократилось на 300 млн — 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом доходы от туризма за указанный период продемонстрировали падение на $320 млрд. В связи с пандемией COVID-19 почти все страны были вынуждены ввести ограничения на туристическую отрасль. К концу июля только 40% государств смогли ослабить такие ограничения.