Европе предрекли вечный кризис из-за «изгнания» России NK: энергокризис в Европе продлится несколько десятилетий из-за «изгнания» России

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Обозреватель Хирофуми Мацуо в статье для японской газеты Nihon Keizai заявил, что только «изгнанная» Россия может решить европейский энергокризис, который охватил весь мир. Он отметил, что напряженность на энергетических рынках может сохраняться в течение десятилетий. Автор материала призвал вернуть Россию на международный рынок.

Гендиректор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что зима 2023 года будет суровой. Всё чаще высказывается мнение, что напряженность будет сохраняться в течение десятилетий, пока Россия «изгнана» с международного энергетического рынка, — написал Хирофуми Мацуо.

Он указал на то, что поспешность в закупке газа странами Европы привела к глобальной борьбе за голубое топливо.

Поддержка Украины стала слишком дорогим удовольствием для Евросоюза, заявил ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По мнению политолога, в украинскую экономику вкладываются огромные средства, а результатов не видно, при этом в самой Европе проблемы только нарастают.

По его словам, вливание средств «в украинскую бочку с дырами» кажется некоторым европейским политикам нецелесообразной идеей. Многие западные страны уже заявили о необходимости поддерживать собственную экономику. Так, например, немецкий канцлер Олаф Шольц намерен потратить € 200 млрд в поддержку германских предприятий.