Европарламент призвал ЕС выдать Украине статус кандидата на вступление Депутат Европаламента Вебер призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление

Фото: pixabay.com

Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП), являющейся ведущей в Европарламенте, Манфред Вебер призвал страны — члены Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в сообщество. В интервью медиагруппе Funke он, в частности, обратился с просьбой к федеральному правительству Германии занять чёткую позицию по данному вопросу.

Главы государств и правительств ЕС не должны колебаться, когда речь идёт об Украине. Нужен посыл о том, что Украина станет кандидатом на вступление в Евросоюз, — отметил Вебер.

Он также добавил, что федеральному правительству следует «немедленно послать чёткий сигнал поддержки».

Как и Республика Молдова, Украина принадлежит ЕС, — заявил глава ЕНП.

Рекомендации по вопросу предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС Еврокомиссия должна дать 17 июня. Главы государств и правительств сообщества рассмотрят эту рекомендацию 23–24 июня. Это станет первым шагом на пути приема страны в состав ЕС. Далее будут согласованы необходимые условия, процесс переговоров может затянуться на несколько лет. При этом в условиях проведения российской спецоперации на Украине ЕК выступила с инициативой предоставить Киеву статус кандидата в ускоренном порядке. Аналогичную процедуру после этого запросили для себя также Грузия и Молдавия.