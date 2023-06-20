Европа направит Киеву рекордный пакет финансовый помощи Bloomberg: Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине в размере около €50 млрд

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Евросоюз планирует предоставить Украине пакет финансовой помощи на, приблизительно, €50 миллиардов, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планом. Отмечается, что пакет будет объявлен во вторник, а также в него могут внести изменения. Помощь будет направлена на восстановление Украины и будет предоставлена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

Евросоюз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро для поддержи Украины <...>. По словам источников, знакомых с планом, предложение от Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, поможет финансировать текущие расходы правительства Украины и оплачивать приоритеты срочного восстановления, — сказано в публикации.

По словам собеседника агентства, план Еврокомиссии будет финансироваться путем взносов государств-членов, а не рыночных займов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оружия всегда будет недостаточно, сколько бы его не предоставил Запад. По его словам, он сообщит о том, что оружия «было достаточно», после победы Украины. Глава ведомства добавил, что если Украина потерпит поражение, значит «помощи было недостаточно».