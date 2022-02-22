Еврокомиссар назвала ошибкой исключение президента РФ из списка санкций

Исключение из нового пакета антироссийских санкций Евросоюза президента РФ Владимира Путина зампредседателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова назвала ошибкой, пишет газета Hospodarske Noviny. По её мнению, российский лидер должен был его возглавить.

Владимир Путин должен быть первым в списке [санкций ЕС против РФ — NEWS.ru], — заявила Юрова.

По ее словам, исключение президента России из санкционного списка было ошибкой.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что новые антироссийские санкции оставят фигурантов списка без «вечеринок в Сен-Тропе». Также они лишатся возможности ездить на шопинг в Милан.

Дипломат указал, что ограничительные меры затронут 351 депутата Государственной думы, проголосовавших «за признание так называемых ЛНР и ДНР». В списке значатся ещё 27 физических и юридических лиц.

Кроме того, по словам Борреля, новые ограничения затронут доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, а также экономические отношения союза с ЛНР и ДНР. Санкции ещё не работают, но в Еврокомиссии обещают не затягивать с их вступлением в силу.

Однако вскоре он удалил этот твит. Пока запись «висела», её успела прокомментировать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что за время войны в Донбассе европейский чиновник не размещал твиты, хотя жертвами конфликта там стали более 13 тысяч человек.