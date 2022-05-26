«Это нацистская идея»: пленный боец ВСУ про отказ поддерживать фашизм «Известия»: пленный боец ВСУ заявил об отказе поддерживать идеи нацизма

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Сдавшийся в плен военный вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Чернов заявил, что не поддерживает нацистские идеи. По его словам, таких людей, как он, очень много на Украине. Он добавил, что Степан Бандера — герой только для жителей Львовской области, где ему поставили памятник. Военный отметил, что для 80% населения Украины Бандера не является примером героизма, пишут «Известия».

Фашизм — это нацистская идея. Я не поддерживаю. Вы думаете, мы поддерживаем нацистскую идею? У нас её не поддерживают, — поделился Чернов.

Он рассказал, что был удивлён тем, как к нему отнеслись российские военные. Больше всего солдата ВСУ удивило обращение к нему на «Вы». Он признался, что у его отца русские корни.

Член нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина, сложивший оружие в ЛНР, ранее заявил, что поставками вооружения Запад вынуждает Киев продолжать боевые действия. Он добавил, что, если западные страны перестали бы поставлять оружие и деньги, то это было бы первым шагом к прекращению спецоперации. Боевик отметил, что если бы Запад работал в мирном направлении, всё бы изменилось. Он добавил, что в ходе боевых действий на Украине погибли 50 офицеров ВСУ, среди которых были его друзья и знакомые.