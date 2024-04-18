Еще одна страна захотела вступить в БРИКС Колумбия заинтересовалась вступлением в БРИКС

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Республика Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, государство хочет стать частью объединения как можно скорее, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро в Боготе, представленном пресс-службой МИД Бразилии. При этом правительство Бразилии намерено содействовать продвижению кандидатуры Колумбии.

Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии, — следует из документа.

БРИКС была основана в июне 2006 года, тогда ее членами стали Россия, Бразилия, Индия и Китай. Позднее к объединению присоединилась ЮАР, а с 1 января 2024 года ее участниками также являются Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что сегодня экономическая активность в глобальном плане перемещена в страны БРИКС. Он выразил уверенность, что для объединения создание единой зерновой биржи было бы прогрессивным, правильным и конкретным шагом для развития и укрепления дальнейших отношений между государствами.