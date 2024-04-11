Экономист раскрыл преимущества единой зерновой биржи для стран БРИКС Экономист Беляев: единая зерновая биржа укрепит дальнейшие отношения в БРИКС

Экономическая активность в глобальном плане в настоящий момент перемещена в страны БРИКС, и она будет все больше укрепляться как зона роста, таким мнением поделился с NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, зерновая биржа для стран БРИКС является прогрессивным, правильным и конкретным шагом для развития и укрепления дальнейших отношений внутри объединения.

На мой взгляд, зерновая биржа для стран БРИКС – прогрессивный, правильный и конкретный шаг для развития и укрепления дальнейших отношений внутри объединения, — подчеркнул он.

Беляев пояснил, что для укрепления взаимосвязи и развития внешнеторговых связей требуются свои площадки и проще всего начинать с биржевых инструментов, которые гарантируют сбыт зерна. Как отметил аналитик, у БРИКС нет устава и учредительных документов, а страны, которые присоединяются к организации, делают это по доброй воле.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать нормы формирования международного рейтинга университетов из стран, входящих в БРИКС. Отмечалось, что Российский союз ректоров, РАН и РАО должны составить соответствующие предложения и предоставить их до 15 апреля 2024 года.