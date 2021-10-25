Эрдоган заявил об окончании дипломатического кризиса с десятью послами

Дипломатический кризис с объявлением 10 послов персонами нон грата разрешён после заявлений посольств о невмешательстве в дела Турции. Об этом говорится в заявлении Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт РИА Новости.

Анкара объявила персонами нон грата глав дипмиссий десяти стран — Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии. Поводом для этого стала их реакция на арест активиста Османа Кавалы. Позже посольство США и другие посольства выступили с заявлением о своей приверженности невмешательству послов во внутренние дела других стран согласно Венской конвенции.

Послы некоторых стран непосредственно взяли на прицел наш суверенитет. Подобное заявление — большое оскорбление наших судей, адвокатов. Турецкий суд независим и ничьих приказов не приемлет. Поэтому ответить на такое оскорбление — наша обязанность. Мы не намерены устраивать кризис, но хотим защищать права, интересы и гордость нашей страны. И сегодня с заявлениями посольства ситуация повернулась назад, — заявил Эрдоган.

Осман Кавaла — известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в чaстности, поддерживает проекты этнических и религиозных мeньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числe примирение между турецким и армянским населением и мирное решение кyрдского вопроса.

Ранее сообщалось, что курс турецкой лиры рекордно обвалился после решения Эрдогана о высылке послов.