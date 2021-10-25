Курс лиры обвалился после решения Эрдогана

Турция переживает рекордное падение национальной валюты. Причиной обвала курса лиры стало решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата глав дипмиссий десяти стран. Итогом стал провал валюты на бирже — 25 октября она опустилась до своего исторического минимума и достигла отметки в 9,84 лиры за доллар.

Причиной высылки из страны дипломатов Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии стала их реакция на арест активиста Османа Кавала.

Не менее отрицательно на состоянии курса лиры отразилось и решение местного Центробанка о снижении ключевой ставки с 18 до 16 процентов. Аналитики говорят также о рекордно высоком уровне инфляции в государстве, так, в начале осени он показал значительные темпы ускорения. Цены выросли на 20 процентов.

К падению нацвалюты привёл и приказ Эрдогана об увольнении нескольких чиновников Центробанка, занимавших ключевые посты. Среди них — два заместителя главы финансового учреждения.

Ранее стало известно, что российский рубль впервые почти за пять лет вошёл в рейтинг самых популярных валют мира. Доля рубля в международных расчётах остаётся совсем небольшой — всего 0,18%.