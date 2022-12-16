Эрдоган: Турция станет глобальным центром ценообразования на газ

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция намерена стать в скором времени глобальным центром ценообразования на газ, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. 16 декабря он ввел в эксплуатацию новые мощности подземного газохранилища Силиври в районе Стамбула, назвав его крупнейшим в Европе, передает ТАСС.

Мы провели переговоры с Путиным [по вопросу создания на турецкой территории газового хаба]. Фракия (европейская часть Турции — NEWS.ru) станет энергетическим центром. Наша цель прекратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ, — цитирует агентство турецкого лидера.

О планах по созданию хаба Путин объявил на форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре. Хаб нужен, чтобы восстановить потерянный объем газа, который шел через «Северный поток». В планах — строительство одной трубопроводной системы, через которую газ пойдет в европейские государства, если они изъявят желание.

На прошлой неделе перспективы создания хаба с Эрдоганом обсудил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время своего визита в Турцию. Кроме того, по его словам, было уделено внимание поставкам российского газа турецким потребителям.