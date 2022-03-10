Эрдоган: пора реформировать систему ООН

Нынешняя система мировой безопасности несправедлива, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ситуация вокруг Украины выявила структурные проблемы Совбеза ООН и органу необходимы реформы, заявил он в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что данным высказыванием он пытается защитить права и интересы всех жителей планеты.

Система, которая определяет судьбу 193 стран — членов ООН пятью странами, несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир — больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны, — призвал турецкий лидер.

Он добавил, что проблема в том числе в системе голосования, когда у страны, начавшей конфликт, есть право вето.

В своих предыдущих заявлениях президент Турции раскритиковал страны, в которых российские деятели культуры и студенты подвергаются нападкам из-за событий на Украине. По его словам, это является проявлением фашизма и не способствует урегулированию конфликта.