Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение политиков с Запада к президенту России Владимир Путину не красит их. Такое отношение не подобает политике, отметил он в интервью TRT.
Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите, — подчеркнул турецкий лидер.
Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган «сводит с ума» Белый дом и НАТО своей позицией в отношении России. Будучи союзником Вашингтона, он тем не менее позволяет себе действия, которые идут вразрез с антироссийской политикой Запада, пишет The New York Times.