Эрдоган осудил западных политиков за отношение к Путину Эрдоган: отношение западных политиков к Путину не красит их

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение политиков с Запада к президенту России Владимир Путину не красит их. Такое отношение не подобает политике, отметил он в интервью TRT.

Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите, — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган «сводит с ума» Белый дом и НАТО своей позицией в отношении России. Будучи союзником Вашингтона, он тем не менее позволяет себе действия, которые идут вразрез с антироссийской политикой Запада, пишет The New York Times.