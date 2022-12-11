Эрдоган обсудил с Путиным реализацию зерновой сделки

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет агентство Anadolu. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, конфликт на Украине, борьбу с терроризмом и реализацию зерновой сделки.

Во время разговора с Путиным Эрдоган отметил, что 13 млн тонн зерна были доставлены из Турции в наиболее бедные страны. Также он предложил поставлять другие продукты питания через отработанный маршрут.

Также президент Турции затронул тему конфликта на Украине. Эрдоган выразил надежду на то, что в скором времени военные действия прекратятся.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что инициатива по поставкам зерна и удобрений через Черное море продлена еще на 120 дней. Он отметил, что решение было принято утром 17 ноября. Гарантами выступили Турция и ООН.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он отметил, что Организация Объединенных Наций полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России. По мнению Гутерриша, зерновая сделка показывает важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений.