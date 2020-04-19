Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры

https://static.news.ru/photo/05843836-826c-11ea-a841-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили в администрации турецкого лидера. По её данным, разговор двух президентов состоялся вечером 19 апреля.

Кроме того, Трамп и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество по ряду других вопросов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они договорились о сотрудничестве двух стран в борьбе с последствиями коронавируса.