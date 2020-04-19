Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом сообщили в администрации турецкого лидера. По её данным, разговор двух президентов состоялся вечером 19 апреля.
Кроме того, Трамп и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество по ряду других вопросов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они договорились о сотрудничестве двух стран в борьбе с последствиями коронавируса.
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