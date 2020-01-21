https://static.news.ru/photo/f4271ce8-3cd9-11ea-93e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: SaudiEmbassyUSA/Twitter

Посольство Саудовской Аравии в Соединённых Штатах прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о причастности наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда к взлому телефона богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса.

Дипмиссия назвала подобные предположения «нелепыми».

Мы призываем провести расследование по этим претензиям, чтобы мы могли выяснить все факты, — сказано в размещённом в Twitter заявлении посольства.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020