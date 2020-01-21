Посольство Саудовской Аравии в Соединённых Штатах прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о причастности наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда к взлому телефона богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса.
Дипмиссия назвала подобные предположения «нелепыми».
Мы призываем провести расследование по этим претензиям, чтобы мы могли выяснить все факты, — сказано в размещённом в Twitter заявлении посольства.
Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.
Как писал NEWS.ru, весной 2019 года нанятый Джеффом Безосом специалист по безопасности Гэвин де Беккер заявил, что работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы Amazon. Им удалось получить доступ к личной информации американца. По данным издания The Guardian, взлом был осуществлён после того, как предприниматель получил сообщение в WhatsApp, отправленное с аккаунта саудовского наследного принца. В Amazon эту информацию комментировать отказались.