Эксперты: коронавирус в лёгкой форме не всегда вызывает иммунный ответ

Лёгкие формы коронавирусной инфекции могут не вызывать в организме полноценной иммунной реакции, и у человека не сформируются антитела. К такому выводу пришли немецкие медики, сообщает medRxiv.

Специалисты наблюдали за игроками Бундеслиги — профессиональной футбольной лиги для немецких клубов высшего дивизиона, — которые регулярно сдавали тесты на коронавирусную инфекцию. Оказалось, что вирус может находиться в организме у бессимптомных носителей и не вызывать системную иммунную реакцию.

В общей сложности группа исследователей профессора Саарского университета в Хомбурге Барбары Гертнер за вторую половину 2020 года установила 98 случаев заражения среди спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала клубов. 11 человек перенесли вирус в бессимптомной форме, при которой первый ПЦР-тест показал положительный результат, а два других были отрицательными. Учёные обнаружили, что только у одного заболевшего из 11 появился иммунитет. Остальные заразившиеся не только не имели антител, но и клеток, реагирующие на частицы возбудителя COVID-19.

Медики сделали следующий вывод: около 10% заражённых футболистов не имели иммунитета к коронавирусу, несмотря на перенесённую инфекцию. Исследователи пока не могут определить, почему это произошло. Они считают, что подобную форму развития COVID-19 следует учитывать при определении того, какую роль её носители играют в распространении болезни.

Ранее директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич заявила, что новый штамм коронавирусной инфекции «дельта» может охватить европейские страны к концу августа 2021 года. Она убеждена, что процесс вакцинации людей для защиты от любого варианта COVID-19 следует завершить как можно скорее.