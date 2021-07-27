Эксперт оценил вероятность сделки России и Турции по Крыму

В Турции выступили с предложением о сделке с Россией по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с NEWS.ru оценил вероятность подобного соглашения.

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал отметил, что объединённый Кипр может стать членом НАТО, а это противоречит интересам России. Унал считает, что в обмен турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы в Крым, а власти откажутся от высказываний о том, что Крым является частью Украины.

Багдасаров назвал этот сценарий невероятным. Эксперт отметил, что если Россия признает ТРСК, то моментально с Москвой прервут отношения Кипр и Греция. Для России эта сделка абсолютно невыгодна.

Турки никогда не признают Крым российским, потому что там есть серьёзное лобби, крымско-татарское, которое там работает. Там их 2,5 миллиона живёт, — подчеркнул Багдасаров.

Ранее Унал заявил, что Москве следует смириться с тем, что Анкара поставляет оружие Киеву. По его мнению, турецко-украинские отношения не представляют угрозу для России. Профессор отметил, что Украина, имея на вооружении турецкие беспилотники, не будет превосходить Россию по военной мощи.