Эксперт объяснил военные успехи талибов иностранной поддержкой

Расширение в Афганистане наступательной операции движения «Талибан» (запрещено в РФ), которая коснулась северных провинций на границе с Таджикистаном, напрямую связано с иностранным присутствием, заявил NEWS.ru директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. По словам эксперта, в последнее время Пакистан увеличил поддержку вооружённых противников Кабула.

Серенко подчеркнул, что последние победы талибов «на земле» не являются стратегическими.

Тем не менее они спровоцировали нервозность в афганском политическом классе, общественном мнении, а также вызвали тревогу у зарубежных партнёров правительства Афганистана, — отметил он.

По словам политолога, на сегодняшний день афганские силовые структуры начали исправлять ситуацию.

Афганская армия в ходе контрнаступления за двое суток вернула контроль над пятью уездами и продолжает успешно атаковать талибов, среди которых оказалось большое количество боевиков из Пакистана, — обратил внимание эксперт.

По словам Серенко, сейчас в рядах талибских групп роль полевых командиров выполняют пакистанские офицеры в отставке. Собеседник NEWS.ru заявил, что «фактором заметного иностранного присутствия объясняются недавние успехи террористов».

В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана ранее сообщали, что в результате наступления боевиков афганские силы безопасности были вынуждены отступить на территорию бывшей советской республики. Так, Таджикистан временно впустил к себе около 130 военнослужащих. Причём, как отмечают в ГКНБ, обстановка на линии границы с Афганистаном остаётся достаточно напряжённой.