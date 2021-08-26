Экс-глава МИД Украины обиделся на Меркель из-за «Северного потока — 2»

Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обиделся на канцлера ФРГ Ангелу Меркель из-за того, что она не «отстояла» позицию Киева по «Северному потоку — 2». Об этом он заявил в эфире канала «Прямой».

По словам экс-министра, визит канцлера в Киев был попыткой «подкупить» украинцев.

Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать, — сказал Пристайко.

Он также отметил, что от Меркель не было получено предложения о перспективах членства Украины в НАТО или о перспективе интеграции в ЕС. По его мнению, украинская сторона не смогла донести позиции о важности обеспечения собственной безопасности.

Ранее на Украине назвали «позором» встречу лидеров двух стран. Действие газового контракта с Россией истекает в 2024 году. Украина надеялась продлить контракт ещё на 15 лет, однако канцлер не пообещала ничего конкретного, только высказала общие слова о поддержке. Теперь Киеву непонятно, кто будет предоставлять гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года.

Переговоры Меркель и Зеленского прошли 22 августа в Киеве. На встрече лидеры двух стран обсудили в числе прочего строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Зеленский назвал проект опасным с точки зрения Киева. По словам президента, Украина расценивает его как геополитическое оружие.