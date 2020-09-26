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Экс-депутат Рады заявил, что Украина грозит миру «вторым Чернобылем»

07:10, 27 сентября 2020 194
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что ситуация в атомной энергетике Украины вызывает опасения и может привести к катастрофе.

Видео выступления он разместил на своём YouTube-канале.

Нас не боятся, но мы опасны. <...> Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться, — подчеркнул Мураев.

По его мнению, атомная энергетика страны пребывает в «удручающем состоянии», регламенты давно устарели, а работа отрасли идёт лишь в административном режиме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина не сможет закончить разработку и выпустить на рынок перспективные разработки военно-промышленного комплекса из-за прекращения сотрудничества с Россией. Такой возможности Киев лишился на обозримую историческую перспективу, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

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