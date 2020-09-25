Эксперт предрёк деградацию украинскому ВПК

https://static.news.ru/photo/cdee0d92-ff35-11ea-b3e2-fa163e074e61_660.jpg самолёт Ан-178 Фото: commons.wikimedia.org

Украина не сможет закончить разработку и выпустить на рынок новый транспортный самолёт Ан-178, равно как и любые другие перспективные разработки военно-промышленного комплекса, из-за прекращения сотрудничества с Россией.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Ранее осведомлённый источник сообщил агентству, что Перу приостановило действие заключённого в 2019 году контракта на закупку Ан-178 у Украины, так как заказчик считает реализацию проекта маловероятной. Перуанская сторона считает, что украинцы скрыли тот факт, что замещение российских деталей вызывает проблемы и самолёт готов лишь на 40%.

Разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом после 2014 года, привёл к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская оборонка, — отметил Коротченко.

По мнению эксперта, на обозримую историческую перспективу Киев лишился возможности выпускать высокотехнологическую авиационную продукцию. Коротченко указал, что Украина сегодня не может освоить производство даже такого относительно простого оружия, как миномёт.

Как известно, при испытаниях нового украинского миномёта «Молот» в результате некачественного его производства произошёл взрыв, из-за которого на полигоне погибло много участников данной работы, — напомнил эксперт.

Коротченко предположил, что Россия сможет удовлетворить потребность Перу в качественных военно-транспортных самолётах, если Лима обратится к Москве с соответствующим предложением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинское госпредприятие «Антонов» уличили в покупке газотурбинных двигателей в России через посредничество ОАЭ.