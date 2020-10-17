Экс-депутат Верховной Рады призвал выступить против колонизации США

https://static.news.ru/photo/d644f4b6-1154-11eb-8188-fa163e074e61_660.jpg Алексей Журавко Фото: youtube.com

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Украину наглядным примером колониальной политики США. По его мнению, Запад не отказался от политики колонизации, только технологии захвата новых территорий со временем изменились.

Он пояснил, что западные силы пришли в уже развитую страну с высоким уровнем науки, образования, промышленности, технологий и сельского хозяйства, чтобы завоевать её огромный рынок для сбыта своей продукции.

И вот всё это, через механизмы лживой и коварной приватизации перевели из общенародной собственности в частную, и сразу после этого всё распилили на металлолом, — написал в Facebook политик.

Он подчеркнул, что пока не уничтожили коренное население, Украине необходимо найти надёжных союзников и укрепить связи с ними. Журавко призвал как можно быстрее сформировать новую национальную элиту из представителей украинского народа, чтобы они возглавили борьбу ради скорейшего освобождения от колонизации.

Как писал NEWS.ru, Украина с древних времён была имперским ядром, к которому примыкали все остальные земли Руси, украинское влияние распространилось до Владивостока, а Киев «прикрыл собой» очень слабое Московское государство, заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Свои умозаключения об украинском имперском величии генерал подкрепил утверждением о том, что Русь в период правления династии Рюриковичей находилась на двух третях современной территории Украины, а украинцы привнесли европейскую культуру и христианство на «евроазиатские пространства» современной России.