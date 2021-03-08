Экологи США пожаловались на мидий, завезённых из РФ

https://static.news.ru/photo/ab839d02-808c-11eb-8896-96000091f725_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Американские экологи заявили, что инвазивные двустворчатые моллюски, завезённые с юга России и с Украины, вызывают цветение водорослей в Великих озёрах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы.

Речь идёт о мидиях видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha, завезённых, как считают учёные, в 1980-х годах на морских судах. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание приводит данные американской Геологической службы, согласно которым ущерб, нанесённый мидиями, достигает в год $500 млн.

При этом экологи уверяют, что пока нет технологий или методов, чтобы безопасно для окружающей среды уничтожить устоявшиеся популяции моллюсков в системе пресноводных озёр на территории США и Канады.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на пляж колымского села Тауйск штормом выбросило тысячи мидий. Местные жители собирали их в тазы. Как считают учёные, Тауйская губа на Колыме является наиболее прогреваемым участком в северной части Охотского моря. Здесь есть обширные поселения тихоокеанской мидии, однако её добыча не ведётся.