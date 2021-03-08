Экологи США пожаловались на мидий, завезённых из РФ

Американские экологи заявили, что инвазивные двустворчатые моллюски, завезённые с юга России и с Украины, вызывают цветение водорослей в Великих озёрах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы.
Речь идёт о мидиях видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha, завезённых, как считают учёные, в 1980-х годах на морских судах. Об этом
Издание приводит данные американской Геологической службы, согласно которым ущерб, нанесённый мидиями, достигает в год $500 млн.
При этом экологи уверяют, что пока нет технологий или методов, чтобы безопасно для окружающей среды уничтожить устоявшиеся популяции моллюсков в системе пресноводных озёр на территории США и Канады.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на пляж колымского села Тауйск штормом выбросило тысячи мидий. Местные жители собирали их в тазы. Как считают учёные, Тауйская губа на Колыме является наиболее прогреваемым участком в северной части Охотского моря. Здесь есть обширные поселения тихоокеанской мидии, однако её добыча не ведётся.