Мир продолжает бороться с распространением коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. В Китае пик эпидемии прошёл, страны Евросоюза и США пока не могут перехватить стратегическую инициативу в неравной схватке с пандемией, несмотря на высокий уровень системы здравоохранения. В то же время в ряде государств, уступающих им в экономическом развитии, болезнь распространяется менее экстенсивно, если верить официальной статистике. Не стал исключением и Египет — небогатая густонаселённая североафриканская страна, численность населения которой в феврале 2020 года превысила 100 млн человек. Почти всё население Арабской Республики Египет (АРЕ) проживает на севере страны и концентрируется в нескольких крупных городах: 10 млн живёт в Каире, ещё 9 млн — в Гизе. Именно поэтому вспышка эпидемии здесь крайне опасна, особенно в бедных районах мегаполисов.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в Египте был зарегистрирован 14 февраля 2020-го, одновременно став первым подтверждённым случаем в Африке. В течение следующих недель египетские власти не принимали активных мер для того, чтобы воспрепятствовать распространению эпидемии. В начале марта, согласно официальным данным, в Египте вирус был обнаружен всего у трёх заболевших.

Хотя президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и распорядился предоставлять гражданам точную и достоверную информацию о коронавирусе, уже 6 марта стало очевидно, что официальная статистика не отражает реального положения дел. Тогда произошла вспышка COVID-19 на речном теплоходе, следующем по реке Нил из Асуана в Луксор: диагноз был подтверждён у 45 человек. Несколько дней спустя Египет объявил о первой смерти от COVID-19, когда немецкий турист, перевезённый из Луксора в Хургаду, скончался от вируса в больнице. Вскоре центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили , что обнаружили не менее 60 случаев в 15 штатах, связанных с рейсами круизных теплоходов по реке Нил в Египте. Наблюдалось явное несоответствие между количеством заражённых туристов, выезжавших из АРЕ, и уровнем заболеваемости в стране. Согласно официальным данным, в Египте тогда были инфицированы всего 126 человек.

Global Look Press

Проблему распространения COVID-19 в АРЕ тщательно изучили в Канаде: здесь диагноз подтверждали у многих туристов, вернувшихся из Египта, хотя в самой арабской республике подтверждённых случаев было чрезвычайно мало. Доходило до абсурда: коронавирус нашли у туриста, прибывшего из Египта, в том время как в АРЕ был зарегистрирован всего один случай заражения COVID-19. Канадские учёные провели исследования, применив методологию, используемую в 2009-м при моделировании распространения вируса H1N1. Эта же методология применялась для изучения ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа в Иране и Италии. Проанализировав число заболевших туристов, которые возвращались из Египта к себе домой, исследователи пришли к неутешительному выводу. Канадские учёные с помощью моделирования эпидемиологических процессов на примере других инфекций доказали , что если туристы привозят из какой-либо страны вирус, очевидно, в этом государстве случаев заражения должно быть гораздо больше. В ходе исследований было установлено , что когда египетские власти говорили о трёх заболевших, в стране уже было от 6270 до 45 070 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Реакция руководства Египта последовала незамедлительно: вскоре власти вынудили покинуть страну журналиста The Guardian после того, как газета сообщила о результатах научного исследования канадцев. Всего в марте было зафиксировано 39 нарушений свободы слова, большинство из которых были связаны с информацией о коронавирусе. Такая реакция была ожидаема, ведь Египет занимает 163-е место в индексе свободы прессы. По мере того как растёт число случаев заражения COVID-19, увеличивается и число арестованных за распространение «ложных новостей» про коронавирус.

Президент ас-Сиси временно закрыл школы и вузы, по указу властей прекратили работу кинотеатры, зоопарки, театры, были отменены или перенесены культурные и спортивные мероприятия. В стране даже запретили продажу кальянов, временно прекратили международное авиасообщение. Кроме того, был изменён график работы госучреждений, а многих сотрудников перевели на удалённую работу. Также в стране ввели комендантский час. Сейчас египтянам запрещено выходить на улицу в период с 20:00 до 06:00 — нарушители должны будут заплатить штраф размере 4000 египетских фунтов. Власти проводят дезинфекцию туристических мест, включая Египетский музей в Каире и подножие Великих пирамид. На Великую пирамиду в Гизе с помощью света спроецировали призыв оставаться дома.

Ashraf Amra /Global Look Press

Борьба с коронавирусом консолидировала основные конфессии. Так, Министерство вакуфов (исламской религиозной собственности) запретило проведение любых массовых мероприятий в период поста в месяц Рамадан, армянская община пожертвовала 1 млн египетских фунтов для борьбы с эпидемией коронавируса, а Коптская церковь отменила праздничные мероприятия и приостановила молитвы, предшествующие празднованию Пасхи.

Член парламентского комитета по телекоммуникациям Ахмед Рефаат предложил спикеру палаты представителей Египта, министру связи и информационных технологий, а также министру здравоохранения и народонаселения разработать мобильное приложение для отслеживания местонахождения заболевших коронавирусом и людей, у которых есть подозрение на COVID-19. Предполагается, что приложение будет предоставлять пользователям актуальную информацию о последних случаях заражения, полные имена и местонахождение инфицированных, чтобы незаболевшие египтяне избегали прямых контактов с ними.

С каждым днём становится очевиднее, что спасение жизни требует жёстких мер контроля. Однако всеобщий карантин в Египте вводить не спешат, и этому есть объяснение. Коронавирус поставил мировых лидеров перед дилеммой: спасать людей или экономику. Социально-экономический кризис, в котором оказалась арабская республика ещё задолго до эпидемии, египетским властям выбора не оставляет. Президент Египта однажды сказал , что две главные проблемы, которые стоят перед АРЕ, — это терроризм и рост населения. В данном случае подразумевались в первую очередь экономические последствия, вызванные демографическим взрывом, в том числе высокий уровень безработицы. Египетское руководство понимает, что надо спасать не только заражённых коронавирусом, но и экономику страны. Введение мер жёсткого карантина, как в Китае, Каиру кажется нецелесообразным.

Принимаемые руководством страны половинчатые меры по борьбе с коронавирусом уже наносят существенный урон экономике. За март валютные резервы Египта сократились на $5 млрд. Из-за вливаний Центрального банка для поддержания местного рынка запасов хватит всего на восемь месяцев. Эпидемия COVID-19 стала причиной переноса на 2021 год открытия новой административной столицы Египта, Большого египетского музея и ряда других крупных проектов, запуск которых планировался в 2020-м. Сейчас туристической отрасли грозит практически нулевая прибыль. Кроме того, ситуация с коронавирусом может неблагоприятно повлиять на движение судов через Суэцкий канал. Всё это грозит рядом серьёзных проблем социально-экономического характера: бюджет недополучит налоги, вырастет и без того высокий уровень безработицы. В стране, где 33% населения живёт меньше чем на $45 в месяц, число бедных станет ещё больше.

Сейчас для того, чтобы сделать тест на коронавирус, необходимо заплатить 1000 египетских фунтов (примерно $64). Для многих такая сумма неподъёмна, и в случае усугубления санитарно-эпидемиологической обстановки всё больше людей не будет иметь возможности сдать тест на COVID-19. Это значит, что инфицированные египтяне будут продолжать работать, гулять, свободно передвигаться по городам и деревням и заражать друг друга. Общеизвестно, что можно быть переносчиком коронавирусной инфекции и не иметь явных симптомов. Не наблюдая у себя наличия симптомов заболевания, граждане не захотят тратить лишние деньги на PCR-тесты.

Omar Zoheiry /Global Look Press

Растёт социальная напряжённость, несмотря на то что меры по ограничению передвижению граждан страны нежёсткие. Многие египтяне не соблюдают установленные правила. Интернет пестрит фотографиями многолюдных торговых площадок, свадебных церемоний, религиозных праздников, а также мечетей и церквей, полных людей. В провинции Гарбия состоялась массовая демонстрация против перевода одной из деревень на карантин, после того как там обнаружили 12 случаев заболевания коронавирусом. Растёт недоверие к официальным данным о количестве заболевших COVID-19.

Складывается впечатление, что принимаемые меры для борьбы с эпидемией — косметические. Возможно, они осуществляются только для того, чтобы действующее руководство Египта не казалось слишком негуманным. В стране не вводят всеобщий карантин и не мобилизуют все ресурсы для борьбы с COVID-19 — и это бездействие во многом вынужденное, так как карантин нанёс бы мощный удар по и без того слабой экономике. Инфраструктура системы здравоохранения остаётся очень хрупкой — Египет с трудом противостоял эпидемиям ВИЧ и гепатита C. Население умирало от голода и болезней и до пандемии коронавируса. С приходом новой напасти ситуация стала ещё более плачевной.

В марте министр здравоохранения и народонаселения Хала Заид посетила Китай с официальным визитом — она сопровождала поставку медикаментов. В свою очередь, Пекин предоставил Египту техническую документацию по коронавирусу, а также 1000 тестов для выявления вирусоносителей. Пожалуй, единственное, что сейчас может спасти арабскую республику от большого количества смертей от COVID-19, — это масштабная помощь извне. В ситуации, когда все крупные игроки заняты решением внутренних проблем, вызванных вирусом, единственная страна, способная оказать Каиру необходимую финансовую поддержку и поставить тесты на коронавирус, — это Китай. В противном случае Египет может стать новым Бергамо.

Автор — Иван Бочаров, референт Российского совета по международным делам