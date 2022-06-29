Джонсон предложил расширить идею Макрона о ЕПС до границ Римской империи

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Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил расширить идею французского президента Эммануэля Макрона о «европейском политическом сообществе» до границ Римской империи. Он считает, что ЕПС должно стать неким подобием этой империи и включать в себя Турцию, а также страны Северной Африки, пишет Financial Times.

Джонсон уверен, что Европе нужно воссоздать подобную концепцию.

Я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum («маре нострум», римское название Средиземного моря. — NEWs.ru) Римской империи, — заявил британский премьер.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил создание ЕПС как альтернативу ЕС для вступления в него Украины. Представитель МИД Франции сообщил, что европейское политическое сообщество призвано усилить поддержку кандидата на вступление в Европейский союз во всех областях и не является альтернативой членству Украины в Евросоюзе. Он уточнил, что целью подобного сообщества является содействие скорейшему укреплению отношений во всеми соседними странами Европы и усиление поддержки кандидата на вступление в Евросоюз во всех областях.