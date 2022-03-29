Джонсон: Британия не снимет санкции даже после перемирия России с Украиной

Соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня будет недостаточно для снятия с России британских санкций. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, его слова привёл пресс-секретарь. По мнению Джонсона, ограничительные меры помогут «гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс», передаёт «Интерфакс».

Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счёт дальнейших экономических мер, так и за счёт предоставления военной помощи [Украине], чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс, — сказал пресс-секретарь Джонсона.

Как ранее подчеркнул британский премьер, страны Запада могут приступить к перевооружению Украины после завершения спецоперации РФ. По его словам, современное вооружение Киев получит, даже если не станет полноправным членом НАТО.

Также Джонсон пообещал рассмотреть возможность отправки танков и самолётов на Украину по просьбе президента Владимира Зеленского. Однако он выразил сомнение, что это можно будет сделать с логистической точки зрения.