Джонсон усомнился в возможности доставки танков и самолётов на Украину
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
23:18, 24 марта 2022
Борис ДжонсонФото: globallookpress
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал рассмотреть возможность отправки танков и самолётов на Украину по просьбе президента Владимира Зеленского. Однако он выразил сомнение, что это можно будет сделать с логистической точки зрения. Об этом Джонсон заявил по итогам саммита в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.
Он (Зеленский. — NEWS.ru) выступил с призывом относительно танков и самолётов. На это есть своя причина: президент Зеленский пытается облегчить [положение] Мариуполя и помочь тысячам украинских борцов в городе, в этих целях ему необходимо вооружение. Мы посмотрим, что можем сделать. Должен сказать, что с точки зрения логистики это выглядит очень затруднительно, — сообщил журналистам британский премьер.
Политик заверил, что Лондон и впредь будет помогать Киеву и поставлять «оборонительные летальные вооружения», включая противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед лидерами стран — членов Альянса в Брюсселе, попросил у участников НАТО в Брюсселе «военной помощи без каких-либо ограничений», или конкретнее — 1% от общей военной мощи объединения.