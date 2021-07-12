Джонсон усомнился в возможности доставки танков и самолётов на Украину

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Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что европейские страны не намерены платить России за поставки газа в рублях. При этом на пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что менять принцип оплаты не будет никто, сообщает РИА Новости.

Никто не будет платить в рублях, — отметил Янша. О решении России получать платежи за газ в рублях стало известно 23 марта, когда президент Владимир Путин поручил перевести расчёты за...