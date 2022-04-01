Президент США Джо Байден назвал трансгендеров «созданными по образу Божьему» и подчеркнул важность оказания им поддержки и уважения. Соответсвующее заявление глава американского государства сделал в честь Международного дня видимости трансгендеров, сообщает URA.RU.

Все, кто празднует День видимости трансгендеров, я хочу, чтобы вы знали, что ваш президент видит вас. Джилл, Камала, Дуг и вся моя администрация видят вас такими, какие вы есть, — созданными по образу Божьему и заслуживающими достоинства, уважения и поддержки, — заявил Байден.

Ранее Белый дом опроверг информацию о неэтичных сделках сына президента США Хантера Байдена с Китаем и Украиной. Официальный запрос с просьбой раскрыть подробности его бизнес-схем поступил в ведомство от республиканцев из комитета палаты представителей по надзору и реформам из-за санкций в адрес Хантера, введенных Москвой. Республиканцы обеспокоены, что Хантер может использоваться Москвой в качестве «точки давления».

Британская газета Daily Mail обнародовала доказательства причастности Хантера Байдена к украинским биолабораториям. Как сообщает издание, его инвестиционный фонд финансировал американского подрядчика, занимавшегося исследованиями смертоносных патогенов.