Двойнику Роналду предложили сняться в порно

https://static.news.ru/photo/3305c4a8-be19-11ea-86fa-fa163e074e61_660.jpg Пауло Роберто Фото: pauloroberto_official /instagram.com

Пауло Роберто, двойник нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, получил предложение на съёмку в порнофильме. Мужчине предложили сыграть футболиста.

Бразилец отказался от участия в фильме для взрослых, передаёт The Sun. Он заявил, что не может представить себе секс в комнате, полной камер.

Я не боюсь того, что люди подумают, но я предпочитаю делать это (заниматься сексом. — NEWS.ru) в четырёх стенах, без единой записи, — сказал он.

Роберто стал известен благодаря снимкам, на которых у него голый торс, он собрал больше 21 тысячи подписчиков в социальной сети Instagram.

Ранее, как писал NEWS.ru, Джорджина Родригес, девушка Роналду, выложила новую совместную фотографию со своим возлюбленным.