Двойнику Роналду предложили сняться в порно

Пауло Роберто, двойник нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, получил предложение на съёмку в порнофильме. Мужчине предложили сыграть футболиста.
Бразилец отказался от участия в фильме для взрослых,
Я не боюсь того, что люди подумают, но я предпочитаю делать это (заниматься сексом. — NEWS.ru) в четырёх стенах, без единой записи, — сказал он.
Роберто стал известен благодаря снимкам, на которых у него голый торс, он собрал больше 21 тысячи подписчиков в социальной сети Instagram.
Ранее, как писал NEWS.ru, Джорджина Родригес, девушка Роналду, выложила новую совместную фотографию со своим возлюбленным.
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