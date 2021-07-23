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Двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения в Сирии

00:05, 25 июля 2021
Фото: Twitter/TRTWorldNow
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Двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения на бронированный автомобиль вооружённых сил республики. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Также двое военнослужащих получили ранения.

После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются, — подчеркнули в военном ведомстве.

Инцидент произошёл в районе проведения операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при атаке американских беспилотников в Сирии.

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