Двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения в Сирии

Двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения на бронированный автомобиль вооружённых сил республики. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Также двое военнослужащих получили ранения.
После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются, —
подчеркнулив военном ведомстве.
Инцидент произошёл в районе проведения операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при атаке американских беспилотников в Сирии.