Двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения в Сирии

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На границе Таджикистана и Киргизии произошла стрельба. Пограничная служба Таджикистана сообщила, что открыли огонь в ответ на действия Киргизии. О этом пишет информационное агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

В субботу жители таджикского города Исфара проводили очистительные работы в приграничной местности Куммазор. По версии таджикской стороны, более 20 жителей киргизского приграничного села вступили в перепалку и начали забрасывать камнями...