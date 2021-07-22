Три человека погибли при атаке американских беспилотников в Сирии

Удары по наземным целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии нанесли в среду, 21 июля, беспилотные летательные аппараты американских ВВС. В результате погибли три человека. Об этом сообщает агентство SANA.

Инцидент произошёл в селении Хирбет-Джамус недалеко от границы с Ираком. Сообщается, что атаке беспилотников США подверглись жилые постройки.

Это не первая атака американцев в Сирии. 18 июля американские ВВС нанесли серию ударов по позициям бойцов иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в окрестностях пограничного города Бу-Кемаль в соседней провинции Дейр-эз-Зор. Было уничтожено одно транспортное средство, о жертвах и пострадавших не сообщалось.

Также ранее стало известно о том, что американскую военную базу в Сирии обстреляли ракетами.