Два россиянина признали вину по делу о хакерских атаках в США

https://static.news.ru/photo/369ad016-afbf-11eb-a3e5-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Два гражданина РФ и два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в распространении вирусов для организации кибератак на организации и пользователей в Соединённых Штатах. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Отмечается, что вину признали россиянине Александр Гричишкин и Андрей Скворцов, а также выходец из Литвы Александр Скородумов и гражданин Эстонии Павел Стасси.

С 2008 по 2015 год они предоставляли клиентам «пуленепробиваемый» хостинг, который позволял хакерам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными.

Приговоры обвиняемым будут вынесены с июня по сентябрь 2021 года. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что в США гражданин Украины Фёдор Гладырь признан виновным в совершении серии кибератак, которые привели к финансовым потерям на сумму более $1 млрд. Суд штата Вашингтон приговорил украинца к 10 годам лишения свободы. 35-летний Гладырь являлся лидером группировки хакеров под названием FIN7, состоявшей из более чем 70 человек.