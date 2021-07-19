Дрейфующие угрозы: чем опасен контроль талибов над границами

По мере того как движение «Талибан» (запрещено в России) наращивает в Афганистане темпы наступательных операций, региональные игроки адаптируются к новой военной реальности в соседней стране. В частности, афганский кризис стал одной из тем международной конференции в Ташкенте «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность». Опасения государств связаны в том числе с пограничной обстановкой. В экспертной среде полагают, что талибы не будут проявлять агрессию против соседей Афганистана. Но риски связаны с другим.

Переговоры в Ташкенте проходили в формате «C5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США). Участники встречи договорились упростить торговые, транспортные и коммуникационные линии между регионами Южной и Центральной Азии, в том числе через территорию Афганистана. По поводу углубляющегося конфликта в Исламской Республике стороны отметили, что единственный путь к прочному миру лежит через политическое урегулирование, которое должно привести «к созданию инклюзивной политической системы и уважению основополагающих прав всех афганцев». В итоговом заявлении отвергается вариант с силовым навязыванием нового правительства.

Находившаяся в Ташкенте американская делегация отдельно переговорила с афганским правительством. В частности, как сообщила пресс-служба Белого дома, советник американского президента по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл провела встречу с президентом Ашрафом Гани, затронув проблему поддержки сил безопасности Афганистана.

Делегация встретилась с Ашрафом Гани и главой МИД Афганистана Ханифой Атмаром, чтобы обсудить развитие ситуации с безопасностью, американскую поддержку афганских военных и сил безопасности, а также дипломатическую поддержку переговорного политического урегулирования конфликта, — сообщили в администрации президента США.

Пробелы катарских переговоров

В Катаре тем временем завершилась двухдневная встреча между талибами и представителями афганского правительства. По завершении переговоров стороны подписали краткое заявление, в котором говорится о намерении продолжить переговоры на высоком уровне. Возглавивший правительственную делегацию лидер афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла заверил, что официальный Кабул привержен мирному разрешению конфликта. Однако настораживающим признаком стало то, что в заявлении, которое было принято по итогам катарских переговоров, не содержалось никакого упоминания о снижении интенсивности боевых действий в Афганистане или о заключении хотя бы временного перемирия. По оценкам компетентных ведомств США, талибы, напротив, в последние дни интенсифицировали натиск.

Работающий в Кабуле западный дипкорпус 19 июля призвал талибов немедленно остановить наступление. С призывом выступили дипломатические миссии Австралии, Британии, ФРГ, Дании, Евросоюза, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Кореи, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии, а также офис высокого представителя НАТО. По их оценкам, боевые действия сводят на нет работу над политическим разрешением конфликта, а также рискуют увеличить поток беженцев в другие страны. Массовые убийства, уничтожение жизненно важной инфраструктуры и регулярные угрозы только обесценивают все достижения афганцев за последние два десятилетия, которые поддерживались западными странами, подчёркивают дипломаты.

РИА Новости

Опасность не в талибах

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон посетил накануне приграничные с Афганистаном районы, чтобы оценить условия дислокации военнослужащих пограничных сил и готовность военной техники. Все последствия обострения в Афганистане Душанбе испытывает на себе. Как сообщил пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, сейчас власти возвратили на афганскую территорию 345 граждан Исламской Республики. Это те этнические киргизы, которые ранее были вынуждены пересечь границу в связи с натиском талибов в северных районах Афганистана. На время пребывания в Таджикистане беженцы были обеспечены местом для проживания, гуманитарной помощью и медицинской помощью, сообщали власти. Вероятно, такие эпизоды в перспективе будут продолжаться.

В разговоре с NEWS.ru старший аналитик Международной кризисной группы Эндрю Уоткинс, в прошлом — сотрудник Госдепа и Миссии ООН по содействию Афганистану, заметил, что причины переживать за пограничную ситуацию у региональных игроков действительно есть.

Но настоящая озабоченность, похоже, проистекает не из опасений по поводу непосредственной агрессии «Талибана» против соседей Афганистана. «Талибан» почти никогда не предпринимал таких действий. Проблема, как кажется, заключается в том, смогут ли талибы эффективно контролировать границу или группировки, которые перемещаются внутри Афганистана. Эндрю Уоткинс старший аналитик Международной кризисной группы старший аналитик Международной кризисной группы

Аналитик напомнил: в 1990-х годах талибы уверяли мир, что «Аль-Каида» (запрещена в России) не будет представлять внешней угрозы. С тех пор глобальный джихадистский ландшафт сильно изменился, и угрозы могут легко дрейфовать из Афганистана на север просто из-за слабого потенциала талибов, заключил эксперт.