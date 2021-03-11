Донбасс отреагировал на дату нападения Украины — 15 марта

https://static.news.ru/photo/18a741fa-82c6-11eb-8dd4-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин прокомментировал дату начала войны с Украиной. Это сообщение о том, что 15 марта Киев планирует наступление на Донбасс.

По словам Басурина, он понятия не имеет, откуда взялась именно эта дата и кто её «тянет», впрочем, как и сами украинцы.

Они сами не понимают, что это за дата, что она предполагает. Эту дату они берут исходя из того, что якобы будет какое-то сообщение после заседания СНБО, которое сегодня должно было пройти, насколько мне известно. Откуда эта дата вылезла, откуда её тянут, я не знаю, — пояснил Басурин в беседе с URA.RU.

Пресс-секретарь отметил, что в ДНР спокойно отнеслись к информации о предполагаемой дате наступления украинских войск. Военное командование контролирует ситуацию.

У нас свои способы проверки. Чего они там пугают? Пока мы этого ничего не видим, — сказал Басурин.

Информация о наступление украинских войск на Донбасс 15 марта была обнародована инсайдером «Джокер ДНР». По его словам, Байден уже дал указание Киеву подготовиться к новой военной операции против ДНР. Дата якобы тоже была обозначена Белым домом, но при этом украинские власти не должны выступать сами, а «ждать отмашку» от США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что война в Донбассе может начаться с нанесения ударов украинской артиллерией. Обстрел будет производиться из орудий калибра свыше 100 мм и систем залпового огня.