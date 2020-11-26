Додон заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заверил, что не будет препятствовать победившей на выборах Майе Санду вступить в должность главы республики.
Кроме того, Додон заверил, что готов оказать помощь, если она потребуется. Об этом он заявил в еженедельной программе «Президент Игорь Додон отвечает» в соцсетях.
Если нужно, я готов оказать поддержку. <...> Никаких препятствий не будет — приступайте к исполнению полномочий, — цитирует ТАСС главу Молдавии.
Срок полномочий действующего президента истекает 23 декабря.
15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Экс-глава правительства Санду набрала 57,75% голосов, Додон получил 42,25%.
Как писал NEWS.ru, Игорь Додон назвал серьёзной ошибкой заявление избранной главы республики Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья. Додон считает, что только взвешенную внешнюю политику, которая способна поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком, поддерживает население республики.