Додон заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность

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Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок, если примет такое решение, однако сейчас вопрос об этом не обсуждается, заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Чиновник рассказал украинскому изданию «Корреспондент», что он допускает наличие у Зеленского желания переизбраться, так как одного срока у руля страны может быть недостаточно, чтобы решить стоящие перед Украиной задачи. Тимошенко...