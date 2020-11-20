Додон назвал ошибкой заявление Санду о выводе войск РФ из Приднестровья

https://static.news.ru/photo/809e43d4-2b7e-11eb-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьёзной ошибкой заявление избранного главы республики Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья. Додон считает, что только взвешенная внешняя политика, которая способна поддерживать хорошие отношения как с западом, так и с Востоком, поддерживает население республики.

Она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с берегов Днестра, что украинцам нужно более жестко давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Это что за призыв избранного президента страны, где не решён приднестровский конфликт, где проживает 35-50% русскоязычного населения? — так отреагировал на слова Санду президент Молдавии в эфире «НТВ-Молдова».

Додон сожалеет, что Санду сразу отказалась от своих обещаний сотрудничать с Россией, хотя перед выборами делала на этом акцент. Свою позицию Санду, считает действующий президент, поменяла буквально за пару дней. И те, кто сделал выбор в её пользу, позже будут жалеть об этом, уверен Додон.

Антироссийская политика не принесёт ничего хорошего для страны, уверен глава государства. Но выход есть.

На уровне страны мы это компенсируем за счет парламента и правительства, будем проводить взвешенную политику, — отметил Додон.

Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря, после чего он станет и.о.главы республики вплоть до инаугурации нового президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майя Санду, избранная президентом Молдавии, заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта в Приднестровье был неэффективным. Санду подчеркнула, что формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод из Приднестровья российских войск.