Названа причина поездок Шойгу в Узбекистан и Таджикистан

https://static.news.ru/photo/21e3f940-a803-11eb-ac44-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочие поездки в Узбекистан и Таджикистан из-за озабоченности обстановкой в Афганистане, из которого американцы хотят вывести свои войска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Совершенно очевидно, что объявленный президентом США Джо Байденом вывод американских войск из Афганистана станет дополнительным источником экстремизма в Центральной Азии и дестабилизации ситуации в государствах региона, — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на ситуацию в Средней Азии и Центрально-Азиатском регионе влияют события в Афганистане. Шойгу в ходе переговоров со своими коллегами в Душанбе и Бухаре обсуждал эту ключевую тему. Источник отметил, что нестабильность в Афганистане может привести к эскалации обстановки в регионе. Боевики уже начали нападать на правительственные войска и представителей власти Афганистана, в регионе вновь происходят резонансные теракты.

Проводимые под патронажем Вашингтона переговоры между афганским правительством и представителями талибов фактически провалились, — отметил источник.

По его словам, в ближайшее время нет никаких предпосылок, чтобы ситуация стала лучше. Этому вопросу уделялось существенное внимание на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, оно состоялось в столице Таджикистана 27 апреля.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с 26 по 27 апреля совершил рабочую поездку в Таджикистан. В Душанбе министр участвовал в заседании СМО ОДКБ, а также встретился со своим таджикским коллегой Шерали Мирзо. 28 апреля в Узбекистане у Шойгу состоялась встреча с главой оборонного ведомства республики Баходиром Курбановым.

Ранее стало известно, что Таджикистан и Россия объединят системы ПВО. Об этом заявил Шойгу на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе.