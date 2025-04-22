Дипломаты из России и Казахстана обсудили ряд важных вопросов Рябков и Рахметуллин обсудили вопросы контроля над вооружениями РФ и Казахстана

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и его казахстанский коллега Акан Рахметуллин провели консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и экспортного контроля, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В рамках встречи также состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру профильных вопросов.

Проведена сверка часов в преддверии крупных мероприятий по упомянутой тематике, включая открывающуюся 28 апреля сессию подготовительного комитета 11-й Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, — добавили в МИД.

Представители России и Казахстана подтвердили обоюдный настрой на укрепление координации и взаимодействия с учетом особого характера двустороннего взаимодействия. Страны строят его на основе стратегического партнерства и союзнических отношений.

Ранее генсек Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев сообщил, что на праздновании Дня Победы в Москве в 2025 году будут присутствовать главы всех нынешних стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). На данный момент участниками организации, помимо РФ, являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.